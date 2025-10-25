Sport / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025
Cremonese-Atalanta, ecco i convocati da Juric
CAMPIONATO. Sono 24 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Cremonese-Atalanta, gara della ottava giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma stasera, sabato 25 ottobre, alle ore 20.45 allo stadio Zini di Cremona. Infortunati: Scalvini, Kolašinac, Bakker.
- Ahanor Honest (69)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Lookman Ademola (11)
- Maldini Daniel (70)
- Musah Yunus (6)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
