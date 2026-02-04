Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Crisi Mascio, ci risiamo: Baruffi si dimette ancora. «Non ci sono le condizioni»

BASKET. Mercoledì 4 febbraio il presidente (nominato il 26 gennaio) ha annunciato la decisione di lasciare il club. Aveva già rinunciato all’incarico il 29 gennaio, facendo dietro-front il giorno dopo e rientrando in società.

D’Angelo Harrison in azione: nonostante la vittoria contro Rieti non c’è pace per il club del patron Stefano Mascio, alle prese con le dimissioni di Riccardo Baruffi
D’Angelo Harrison in azione: nonostante la vittoria contro Rieti non c’è pace per il club del patron Stefano Mascio, alle prese con le dimissioni di Riccardo Baruffi

Crisi Mascio, ci risiamo. Tre giorni dopo il confortante successo contro Rieti alla ChorusLife Arena che sembrava aver rasserenato il clima nel club bergamasco, mercoledì 4 febbraio sono arrivate le nuove dimissioni del presidente Riccardo Baruffi, nominato il 26 gennaio dal Cda della società dopo la decisione del proprietario Stefano Mascio di rinunciare alla presidenza.

«Lo strappo ricucito temporaneamente non più tardi di una settimana fa con il proprietario della società Stefano Mascio si è di nuovo irrimediabilmente aperto. Ritengo non vi siano le condizioni che erano state pattuite per proseguire il mio mandato di presidente ad interim», ha spiegato Baruffi annunciando con una Pec le dimissioni irrevocabili.

Baruffi si era già dimesso il 29 gennaio, ma il giorno dopo un colloquio con la proprietà l’aveva indotto a ritirare le dimissioni e a rientrare nei ranghi del club.

Bergamo
Sport
Basket
Riccardo Baruffi
Stefano Mascio