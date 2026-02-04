Sport / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Crisi Mascio, ci risiamo: Baruffi si dimette ancora. «Non ci sono le condizioni»
BASKET. Mercoledì 4 febbraio il presidente (nominato il 26 gennaio) ha annunciato la decisione di lasciare il club. Aveva già rinunciato all’incarico il 29 gennaio, facendo dietro-front il giorno dopo e rientrando in società.
Crisi Mascio, ci risiamo. Tre giorni dopo il confortante successo contro Rieti alla ChorusLife Arena che sembrava aver rasserenato il clima nel club bergamasco, mercoledì 4 febbraio sono arrivate le nuove dimissioni del presidente Riccardo Baruffi, nominato il 26 gennaio dal Cda della società dopo la decisione del proprietario Stefano Mascio di rinunciare alla presidenza.
«Lo strappo ricucito temporaneamente non più tardi di una settimana fa con il proprietario della società Stefano Mascio si è di nuovo irrimediabilmente aperto. Ritengo non vi siano le condizioni che erano state pattuite per proseguire il mio mandato di presidente ad interim», ha spiegato Baruffi annunciando con una Pec le dimissioni irrevocabili.
Baruffi si era già dimesso il 29 gennaio, ma il giorno dopo un colloquio con la proprietà l’aveva indotto a ritirare le dimissioni e a rientrare nei ranghi del club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA