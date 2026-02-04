Crisi Mascio, ci risiamo: Baruffi si dimette ancora. «Non ci sono le condizioni»

«Lo strappo ricucito temporaneamente non più tardi di una settimana fa con il proprietario della società Stefano Mascio si è di nuovo irrimediabilmente aperto. Ritengo non vi siano le condizioni che erano state pattuite per proseguire il mio mandato di presidente ad interim», ha spiegato Baruffi annunciando con una Pec le dimissioni irrevocabili.