Curiazzi, caccia al Tricolore. E un appello ai ladri: «Ridatemi il passaporto»

Il 2026 della marcia si apre domenica 25 gennaio ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con i Campionati italia di marcia sulla nuova distanza della maratona (42 km e 195 metri) che oltre ai titoli tricolori metteranno in palio anche le maglie azzurre per i Mondiali a squadre. Agguerrita al via anche la bergamasca Federica Curiazzi che però ha avuto una disavventura durante la seduta di venerdì 23 gennaio: mentre si stava allenando al quartiere Bajo di Gorle, è stata derubata di zaino ed effetti personali depositati nel bagaglio dell’auto (terzo episodio nella zona nel giro di pochi mesi ai danni di atleti). E la 33enne dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter lancia un appello ai ladri: «Tenetevi lo zaino dell’Italia e la mia amata fascia cardio, ma trovate il modo di farmi riavere i documenti. Il passaporto per me è uno strumento di lavoro indispensabile per poter partecipare a gare all’estero».