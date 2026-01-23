Sport / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026
Curiazzi, caccia al Tricolore. E un appello ai ladri: «Ridatemi il passaporto»
MARCIA. Federica Curiazzi domenica 25 gennaio sarà in gara in Puglia nei Campionati italiani di marcia sulla nuova distanza di 42,195 km. E dopo una disavventura in allenamento, lancia un appello ai ladri: «Fatemi riavere i documenti».
Il 2026 della marcia si apre domenica 25 gennaio ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con i Campionati italia di marcia sulla nuova distanza della maratona (42 km e 195 metri) che oltre ai titoli tricolori metteranno in palio anche le maglie azzurre per i Mondiali a squadre. Agguerrita al via anche la bergamasca Federica Curiazzi che però ha avuto una disavventura durante la seduta di venerdì 23 gennaio: mentre si stava allenando al quartiere Bajo di Gorle, è stata derubata di zaino ed effetti personali depositati nel bagaglio dell’auto (terzo episodio nella zona nel giro di pochi mesi ai danni di atleti). E la 33enne dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter lancia un appello ai ladri: «Tenetevi lo zaino dell’Italia e la mia amata fascia cardio, ma trovate il modo di farmi riavere i documenti. Il passaporto per me è uno strumento di lavoro indispensabile per poter partecipare a gare all’estero».
In gara alla rassegna tricolore anche Lidia Barcella e Matteo Bonomi, mentre l’allievo Gianluca Maggi in Puglia gareggerà nella 10 chilometri,
Tornando ai Tricolori pugliesi, al via anche la seriana della Bracco Lidia Barcella, mentre in campo maschile Bergamoatletica sarà rappresentata da Matteo Bonomi (Bg 59) e l’allievo Gianluca Maggi, al via della 10 km valida come prima prova dei Cds.
© RIPRODUZIONE RISERVATA