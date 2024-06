Da Charles De Ketelaere a Scamacca, i nerazzurri rilanciati da Gasperini

La decisione dell’ Atalanta di riscattare dal Milan Charles De Ketelaere (l’ufficialità da parte della dirigenza nerazzurra è recentissima) è stata accolta dalla tifoseria con favore. Al tempo stesso tutti si augurano fortemente che l’estroso attaccante belga possa rimanere a Zingonia anche nella prossima stagione. Non è infatti scontato che la stessa Atalanta decida poi di cedere alle lusinghe di qualche club interessato e disposto a sborsare una bella cifra.

De Ketelaere è risorto in maglia nerazzurra dopo l’opaca e fugace apparizione con la maglia rossonera. Viste le indubbie qualità tecniche, il merito della rigenerazione mentale va sicuramente a Gasperini e a tutto l’ambiente nerazzurro, capace di infondergli fiducia e contemporaneamente di lasciargli il tempo necessario per tornare ai suoi livelli senza troppe pressioni.

E a proposito del Gasp ampi riconoscimenti sono arrivati pure da Scamacca che dal ritiro azzurro in vista degli Europei in conferenza stampa ha detto che l’aver conquistato la maglia azzurra è stato in gran parte merito dell’allenatore dell’Atalanta. L’attaccante romano sarà titolare all’esordio negli europei sabato 15 giugno contro l’Albania, squadra nelle cui fila gioca il compagno di club Berat Dijmsiti.