Da Fidanza a Toloi e Pessina, assegnate le benemerenze 2021 del Coni Bergamo

Sono passati due anni ma nomi, volti e imprese restano indelebili. Da Martina Fidanza a Rafael Toloi e Matteo Pessina , dal ciclismo su pista agli atalantini campioni d’Europa con la Nazionale, dagli eroi della Sei giorni di enduro al campione del mondo di pesca al colpo. Martedì 5 dicembre alla Casa dello Sport «Yara Gambirasio» il Coni provinciale ha assegnato le benemerenze per l’anno 2021 , posticipate di due anni per effetto del Covid.

Poi ci sono gli allori per il capitano dell’Atalanta Rafa Toloi e il suo ex compagno di squadra Matteo Pessina, entrambi campioni d’Europa con la Nazionale di Mancini a Wembley nel luglio 2021. «Non potevo mai immaginare di vincere un trofeo così importante: grazie alla mia famiglia, ai miei compagni e all’Atalanta», ha detto Toloi. «La nostra provincia è una fucina di piccoli-grandi campioni che sanno distinguersi in diverse discipline. Questo è possibile grazie al lavoro di base fatto spesso in modo volontario da chi porta con sè una grande passione», ha sottolineato Magoni.