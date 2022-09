Da Rieti a Clusone: Bergamo sogna in grande nei Campionati di società Allievi

Da Rieti a Clusone , sognando il tricolore. Sarà il fine settimana della meglio gioventù dell’atletica italiana, impegnata su due fronti per le finali nazionali dei Campionati di società Allievi , o Under 18: nel Lazio si assegneranno gli scudetti, in Valle Seriana andranno in scena le finali del gruppo «B» nord ovest . Bergamo sarà in gara con quattro formazioni.