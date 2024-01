Dakar 2024, Italtrans-show chiude al settimo posto con Bellina e Gotti

«Risultato superiore a ogni aspettativa»

«Siamo molto contenti, è un risultato superiore a ogni aspettativa», ha detto soddisfatto Gotti, il cui miglior risultato in precedenza era stato il doppio 13° posto nel 2019 e nel 2023. «È stata l’edizione più impegnativa, con 600 km di dune in due giorni. È stato molto bravo il nostro navigatore Arnoletti», ha sottolineato Bellina, 3° nel 2005 con Giacomo Vismara e 10° come pilota nel 2010 in Sudamerica.