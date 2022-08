Dalla malattia ai Mondiali sui 100 km: la corsa della rinascita di Marco Menegardi

Dal tunnel alla luce, correre per rinascere. «Bergamo? Con voi condivido lo spirito battagliero, sono riuscito a realizzare un sogno, ma non mi sento un eroe. A chi vive momenti difficili dico: non smettete di fare ciò che amate». Marco Menegardi, 36enne mantovano in forza dal Gs Orobie, ha chiuso 34° ai Mondiali della 100 km su strada disputati a Berlino, il migliore degli italiani . Ma non è stato il piazzamento iridato a far sorridere Menegardi. «A inizio anno l’obiettivo era scendere sotto le 6h30’ (primato personale di 6h37’09”, datato autunno ‘21, ndr), ma per quello che è successo dopo posso dirmi orgoglioso di aver onorato la maglia azzurra». Due mesi fa Marco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore . Solo lui ha creduto fosse possibile essere al via della gara più prestigiosa della carriera: «Correre, per me, non è mai stato un lavoro, ma un’attività che ho sempre incastrato tra i doveri della vita – racconta Menegardi (medico radiologo) –. Quel nemico l’ho scoperto per caso mentre testavo una sonda ecografica. Non avevo sintomi, anche se i risultati in primavera erano meno brillanti rispetto al passato».