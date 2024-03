De Ketelaere in forte dubbio per Napoli. Trasferta vietata ai tifosi bergamaschi

L’Atalanta è tornata al lavoro nel pomeriggio di lunedì 25 marzo dopo due giorni di riposo. Sono rientrati dalle rispettive nazionali Carnesecchi, Scalvini, Kolasinac, Miranchuk e De Ketelaere . Il belga però è fermo per i «postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro» dopo l’ infortunio accusato venerdì con il Belgio alla vigilia dell’amichevole in Irlanda. I tempi di recupero sono da valutare e la sua presenza sabato 30 marzo a Napoli alla ripresa del campionato è in forte dubbio .

Divieto di vendita ai residenti in Lombardia dei biglietti per Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo per ragioni di ordine pubblico

Intanto lunedì il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha emesso un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti per Napoli-Atalanta di sabato (fischio d’inizio alle 12,30) ai residenti nella regione Lombardia, con l’esclusione dei titolari della fidelity card della «SSC Napoli» sottoscritta in data antecedente al 1° marzo 2024. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determinazione del 21 marzo scorso, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.