De Ketelaere verso il no, Koop verso il sì. Pasalic in preallarme per la sfida di Napoli

De Ketelaere sempre più verso l’out, segnali incoraggianti invece sulla situazione di Koopmeiners. L’olandese, che accusa i postumi traumatico distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro, è sulla via del recupero e giovedì 28 marzo ha svolto una parte di lavoro a livello individuale e una parte in gruppo. Un ulteriore piccolo passo avanti rispetto al giorno precedente. C’è quindi più fiducia di vederlo in campo a Napoli (si gioca alle 12,30), magari se non da titolare da subentrante. De Ketelaere invece è alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro e anche lui è in miglioramento (terapie e lavoro individuale), ma il belga è un po’ più indietro.