De Roon a parte ma non si esclude un recupero a tempi da record per il Napoli

Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista del big match casalingo contro il Napoli in programma sabato alle 18 allo stadio di Bergamo . Mercoledì 2 novembre per i nerazzurri doppia seduta, con de Roon e Zappacosta ancora al lavoro a parte rispetto al gruppo, con l’olandese che dopo aver saltato la partita di Empoli a causa di una lesione parziale del bicipite femorale destro potrebbe addirittura gia essere a disposizione in tempi record per sabato, anche se la situazione sarà monitorata in questi giorni. Certo invece il forfait di Zappacosta (problema al retto femorale) e mentre tornerà a disposizione di Muriel (che ha scontato una giornata di squalifica).