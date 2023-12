Della Vite in crescita: 13° nel gigante di Alta Badia dominato da Odermatt

Primi punti stagionali in Coppa del Mondo per il bergamasco Filippo Della Vite che, dopo due uscite nelle prime due gare, lunedì 18 dicembre in Alta Badia ha chiuso in 13ª posizione il gigante dominato dallo svizzero Marco Odermatt. Quattordicesimo dopo una prima manche prudente, il 21enne di Ponteranica nella seconda discesa ha rimontato una posizione chiudendo 13° a 3”57 dallo svizzero.

Il podio del gigante di lunedì di Alta Badia: da sinistra Marco Schwarz (2°), Marco Odermatt (1°) e Zan Kranjec (3°)

(Foto di Ansa)

Un distacco pesante per il bergamasco che però è in buona compagnia, perché Odermatt si è dimostrato di un’altra categoria per tutti: secondo posto per l’austriaco Marco Schwarz a 1”05, terzo lo sloveno Zan Kranjec a 1”22. E il miglior azzurro, Giovanni Borsotti, nono, pagava già oltre tre secondi di ritardo (3”08 per la precisione). Della Vite è il secondo italiano in classifica, poi più attardati Alex Vinatzer (21° 5”01) e Luca De Aliprandini (24° a 5”35). Prossimo appuntamento per i gigantisti il 6 gennaio 2024 ad Adelboden.