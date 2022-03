Della Vite e Ghisalberti le punte bergamasche ai Campionati italiani

Sofia Goggia, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi invernali di Pechino nella stessa specialità, non sarà al cancelletto. Come noto, la nostra campionessa ha chiuso un’altra stagione di successo ma logorante, complice l’infortunio al ginocchio sinistro dal quale deve ancora rimettersi completamente. A tenere alto l’onore dello sci bergamasco ai Campionati italiani di Bardonecchia e Sestriere (da mercoledì 23 a domenica 27 marzo) ci proverà una spedizione di 16 atleti , dall’assoluta alle categorie giovanili.

Ilaria Ghisalberti, 21 anni, di Zogno

Punte diamante Filippo Della Vite, di Ponteranica, reduce dall’argento in gigante ai Campionati mondiali juniores svoltisi in Canada e che difenderà tra i Giovani i titoli di slalom e gigante conquistati l’anno scorso e gareggerà anche con i più grandi, e Ilaria Ghisalberti, di Zogno, che nel 2021 si era imposta tra le under 20 nel gigante e che ora è passata tra le big e andrà a caccia di gloria nelle gare per i titoli assoluti.