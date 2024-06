Delusione Sinner, cede al 5° set ad Alcaraz a Parigi. Paolini-Errani show

Doloroso, e un po’ clamoroso, a Parigi. Venerdì 7 giugno, nel giorno in cui Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano la finale del doppio regalando a Jasmine un pazzesco «bis» dopo la finale in singolare, Jannik Sinner saluta il Roland Garros, con la delusione mista a stanchezza scolpita sul volto. L’azzurro n. 1 del mondo in pectore (lo sarà ufficialmente da lunedì 10) cede in semifinale all’amico-rivale Carlos Alcaraz in cinque set (2-6 6-3 3-6 6-4 6-3) dopo 4 ore e 9 minuti e una partenza-sprint. Sinner gioca a sprazzi, ma Alcaraz stenta a trovare ritmo e dopo aver vinto il terzo set Jannik sembra poterla spuntare. Ma uno scomodo smash sbagliato sul 5-4 per lo spagnolo nel quarto set fa girare il game e la partita. Alcaraz ne approfitta, vince il quarto parziale e sullo slancio «addenta» anche il quinto conquistando la prima finale a Parigi.