Derby di ritorno fra Onda Blu Dalmine e Bergamo: vittoria cercasi per obiettivi diversi

È tempo di derby nella Serie B maschile di pallanuoto. Sabato 5 aprile va infatti in vasca la sfida di ritorno tra Onda Blu Dalmine e Pallanuoto Bergamo: si gioca alle 20 nella piscina di Monza, che è la «casa» dell’Onda Blu, per la 14ª giornata di campionato. Classifica e obiettivi stagionali decisamente diversi: l’Onda Blu è terzultima con 9 punti e la prospettiva di disputare i playout per la salvezza; Bergamo è invece seconda a quota 30 ed è sempre più vicina playoff per la promozione in Serie A2.