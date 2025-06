Dezza magistrale agli Italiani Universitari: argento e personale nei 100

Filippo Dezza sale in cattedra e si regala una lezione d’argento. Ai Campionati italiani universitari ad Ancona il 19enne velocista della Bergamo Stars Atletica, con la maglia del Cus Bergamo, conquista uno splendido secondo posto nei 100 metri col crono di 10”48, migliorando di 18 centesimi il personale e guarda con fiducia ai Campionati italiani assoluti in programma ad agosto (2-3) a Caorle e prima ancora agli Europei Under 23 a Bergen, in Norvegia, a luglio dove l’obiettivo è un posto in staffetta.