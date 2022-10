Djimsiti corre verso la convocazione. Scalvini: «Non ci poniamo obiettivi»

L’Atalanta, a parte il centrale difensivo albanese, fratturatosi il terzo medio del perone sinistro il 21 agosto in uno scontro fortuito con Origi del Milan, non recupera nessun altro dei lungodegenti per l’anticipo serale di sabato (ore 20,45 al Gewiss Stadium): l’attaccante Zapata forse sarà tra i convocati contro la Lazio , ma per lui esiste la possibilità che il rientro slitti ulteriormente, mentre per il difensore Toloi e l’esterno Zappacosta servono almeno altre due settimane .