Djimsiti infortunato: lesione alla coscia. Dovrà rimanere fuori per circa tre partite

«A causa di un infortunio, Djimsiti non sarà disponibile per le due partite di Nations League contro Ucraina e Georgia»: è la nota diramata martedì 3 settembre dalla federcalcio di Tirana. La diagnosi albanese è stata confermata a Zingonia. Il giocatore rientrerà in Italia mercoledì 4 e inizierà a sottoporsi a terapie: probabile una ventina di giorni di stop. Djimsiti dovrà salterà probabilmente tre partite: quelle contro Fiorentina, Arsenal e Como. L’emergenza in difesa però dovrebbe ridursi perché Gasperini contro la Viola potrà disporre di Kossounou, che era indisponibile per problemi burocratici, Hien (che era influenzato) e anche Kolasinac è sulla via del recupero.