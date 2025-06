Domenica 15 la Berghem#molamia. Un’edizione da record: attesi in 2.107

Tre i percorsi: 72,3 km, 120 e 185

Confermati i tre percorsi che si snodano tra i suggestivi scenari delle prealpi Orobiche, il lago d’Iseo e il lago di Endine che prevedono tratti ad andatura cicloturistica, alternati a tratti cronometrati in salita che premiano gli amanti dell’agonismo: il Kürt di 72,3 km; il Mézz di 120 km e il Lonk (Randonnée) di 185 km. L’accesso alle griglie dalle ore 6. Partenza ufficiale alle ore 7 e arrivo in piazzale stazione di via Terruzzi. «Tolta qualche piccola modifica, i tre percorsi ricalcano quelli già proposti lo scorso anno - dichiara patron Mauro Zinetti -. La novità più significativa riguarda l’ultimo punto ristoro del percorso Lonk che non sarà più a Lovere, ma a Riva di Solto. Parola d’ordine: sicurezza. Avremo a disposizione 22 moto di scorta tecnica, 10 moto di polizia stradale, 2 vetture di polizia stradale e 237 persone a presidiare gli incroci».