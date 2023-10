Domenica 22 il Rally del Sebino a Lovere. Le speciali a Rogno, Val di Scalve e Gleno

Il secondo rally bergamasco si conferma in gran salute. Non ci sono nomi altisonanti perché la formula Rally Day impedisce la presenza di Wrc, R5 e Super 2000, ma ci saranno comunque come macchine più performanti 22 Super 1600 e sono tutte Renault Clio. Quartier generale a Lovere (con partenza e arrivo al Porto Turistico, rispettivamente alle 9,01 e alle 16,01), tre prove speciali da ripetere due volte, le consolidate Rogno (5,68 km), Val di Scalve (6,64 km) e Gleno 100 (6,27 km). In totale 37,18 chilometri di prove cronometrate e quasi duecento con i trasferimenti.