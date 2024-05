Domenica arriva la Fiorentina per l’ultima partita: Kolasinac in forte dubbio

Conto alla rovescia per l’ultimo impegno della fantastica stagione dell’Atalanta: domenica 2 giugno alle 18 a Bergamo sfida alla Fiorentina per il recupero della 29ª giornata. Una partita che probabilmente non vedrà in campo Sead Kolasinac, per l’infiammazione al ginocchio rimasta in eredità dalla finale di Europa League. Il difensore è sulla strada del recupero ma, visto che la partita di domenica è sostanzialmente ininfluente (se non per il platonico terzo posto nel mirino dei nerazzurri), se non sarà completamente pronto non verrà schierato.