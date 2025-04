Domenica la Sarnico-Lovere: più corta e più affascinante

«Vuol dire - spiega Filippo Cassarino, organizzatore dell’evento insieme agli altri amici della Moving Factory Ssd - che i partecipanti avranno all’arrivo due misurazioni: il tempo totale, e il tempo intermedio misurato proprio sulla distanza della mezza maratona e riconosciuto a tutti gli effetti dalla Fidal». Il portale della «mezza» a 21,097 chilometri del tracciato sarà ben visibile nella zona del Bogn di Riva di Solto, sotto il quale transiteranno gli atleti a cui mancheranno quindi meno di quattro chilometri per tagliare il traguardo posizionato nell’area del porto di Cornasola a Lovere. Confermata anche la partenza, la centralissima piazza XX settembre di Sarnico. «Ci aspettiamo di riempirla come al solito – aggiunge Cassarino – perché abbiamo raggiunto i 3.400 iscritti, una soglia che preferiamo non superare: per organizzare un evento di questo genere vogliamo che tutto sia in ordine e senza sbavature, preferiamo fermarci su questi numeri».

A richiamare così tante persone è il contesto in cui la gara si svolge: la strada rivierasca viene completamente chiusa al traffico e gli atleti possono correre a filo d’acqua per gran parte del percorso, in particolare tra Sarnico, Predore e Tavernola. Poi a Riva di Solto lo strappo che porta alla località Zu spesso fa da spartiacque per i top runner che si contendono la gara (attesi anche quest’anno i keniani della Run2gether di Varese) e poi a Solto Collina e Castro la strada rimane più in alto, ma in uno scenario che rimane incantevole. Appuntamento con il via domenica dunque alle 9,10 per la corta da Riva di Solto e alle 9,30 per la partenza da Sarnico, dove sabato pomeriggio alle 14,30 è in programma anche la Kids Run allo stadio.