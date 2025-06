Dopo il saluto di Gasp il casting entra nel vivo

L’annuncio di Gasp, che non cita specificamente il nuovo club, ma parla genericamente di una «grande sfida», è un ulteriore tassello in un puzzle in via di composizione. L’ufficialità prima dell’ufficialità, quella formale, che sarà comunicata quando saranno sbrigati tutti i dettagli burocratici che porteranno alla risoluzione contrattuale (la naturale scadenza è nel giugno 2026): che le firme ci siano già o che debbano ancora arrivare ormai è un dettaglio, visto che lo stesso annuncio dice che le parti sono d’accordo sull’epilogo. La «risposta» alla lettera di Gasperini arriverà a quel punto, con l’Atalanta che saluterà pubblicamente il tecnico degli ultimi nove anni.