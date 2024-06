Doppio titolo italiano per le staffette bergamasche in Puglia

Ottimi risultati bergamaschi ai Campionati italiani a staffetta di specialità di corsa in montagna, svoltisi a Gagliano del Capo (Lecce) . Per il secondo anno consecutivo doppietta targata Bg nelle sfide più attese, quelle del settore assoluto. Tra gli uomini (format 3x1 giro), successo dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe, al decimo scudetto della sua storia. Prima capitan Xavier Chevrier (25’48”), poi il pluridecorato Cesare Maestri (25’30”, con sorpasso sull’Atl. Valchiese, d’argento anche alla fine), infine l’esperto Lorenzo Cagnati (25’57”): 1h17’15” il tempo con cui hanno percorso il circuito di 6,430 chilometri e 217 metri di dislivello. Bronzo per la formazione «A» della Recastello Radici Group di Gazzaniga (Isacco Costa, Luciano Rota ed Elia Andrea), quarta e sesta piazza per i terzetti targati Brasi-Zanga-Ruga e Cantoni-Zanaboni-Cagnati.