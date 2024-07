Due secondi posti per Consonni e Persico al Giro d’Italia rosa e al Tour of Qinghai Lake

La campionessa del mondo Lotte Kopecky, belga del team Sd Worx, ha messo le ali nel Giro d’Italia femminile battendo in volata la bergamasca Chiara Consonni (Uae), che non ha avuto scampo, e avvicinandosi molto alla vetta della classifica generale, che ora dista soltanto 3 secondi. La maglia rosa resta a Elisa Longo Borghini dopo la quinta tappa, la Frontone-Foligno, di 108 km, ma sarà dura conservarla, anche perché Longo Borlini ha perso una pedina importante come Elisa Balsamo (bergamasca d’adozione: abita a Sarnico) che, sofferente per una faringite, ha deciso di ritirarsi per non compromettere la partecipazione all’Olimpiade.