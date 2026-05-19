Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport Martedì 19 Maggio 2026

È già sold out la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon»

L’EVENTO. Si corre sulla sponda bresciana, il 2 giugno. Con iniziative dedicate a famiglie e bambini: la «Family Run» da 7 kilometri e la «Mini Run» della vigilia.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

È già sold out la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon»
Presentata a Milano la «Lago d’Iseo 21k Half Maratohon»

Iseo

È stata presentata a Milano la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon», la mezza maratona in programma sulla sponda bresciana martedì 2 giugno: un appuntamento sold out già dal mese di aprile, che vedrà duemila partecipanti ai nastri di partenza, tra agonisti competitivi, famiglie, bambini e persone di ogni età.

Il programma

La mezza maratona partirà da Iseo alle 8.45 di martedì 2 giugno. Due ore più tardi, alle 10.45, da Vello partirà la «Family Run» da 7 chilometri, mentre la «Mini Run», festa dedicata ai più piccoli, andrà in scena alla vigilia, lunedì 1° giuno alle 17.30 nel cuore di Pisogne.

I numeri

Un grande successo per la seconda edizione dell’evento: il tetto massimo di 1500 pettorali per i competitivi della mezza maratona e di 500 per la «Family Run» è stato raggiunto con largo anticipo rispetto al 2025. La quota rosa tocca il 35%, mentre è significativo il 50% di partecipanti provenienti da fuori dalla provincia di Brescia. Gli stranieri arrivano al 5%, provenienti da Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Bielorussia e Filippine.

Svelate anche le due maglie realizzate dallo sponsor tecnico Mizuno: una bianca e una azzurra, chiaro omaggio cromatico alle sfumature del lago d’Iseo. Gialla, invece, quella destinata ai partecipanti alla «Family Run».

La medaglia da collezione

La medaglia per chi arriverà al traguardo sarà invece la prima metà di un’opera celebrativa collezionabile: è stata progettata per incastrarsi in modo perfetto con la medaglia della «Haitian LakeRun», in programma sulle sponde del Sebino il 20 settembre. I due riconoscimenti, uniti come in un puzzle geometrico, andranno a comporre una grande ed unica medaglia che rappresenterà il lago di Iseo ed il legame indissolubile con il territorio.

È già sold out la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon»
Le medaglie «a incastro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iseo
Belgio
Filippine
Germania
Milano
Olanda
Pisogne
Polonia
Sport
Ambiente
Risorse naturali
Mizuno