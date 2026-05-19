È già sold out la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon»

È stata presentata a Milano la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon», la mezza maratona in programma sulla sponda bresciana martedì 2 giugno: un appuntamento sold out già dal mese di aprile, che vedrà duemila partecipanti ai nastri di partenza, tra agonisti competitivi, famiglie, bambini e persone di ogni età.

Il programma

I numeri

Un grande successo per la seconda edizione dell’evento: il tetto massimo di 1500 pettorali per i competitivi della mezza maratona e di 500 per la «Family Run» è stato raggiunto con largo anticipo rispetto al 2025. La quota rosa tocca il 35%, mentre è significativo il 50% di partecipanti provenienti da fuori dalla provincia di Brescia. Gli stranieri arrivano al 5%, provenienti da Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Bielorussia e Filippine.