È già sold out la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon»
L’EVENTO. Si corre sulla sponda bresciana, il 2 giugno. Con iniziative dedicate a famiglie e bambini: la «Family Run» da 7 kilometri e la «Mini Run» della vigilia.Lettura 1 min.
Iseo
È stata presentata a Milano la seconda edizione della «Lago d’Iseo 21k Half Marathon», la mezza maratona in programma sulla sponda bresciana martedì 2 giugno: un appuntamento sold out già dal mese di aprile, che vedrà duemila partecipanti ai nastri di partenza, tra agonisti competitivi, famiglie, bambini e persone di ogni età.
Il programma
La mezza maratona partirà da Iseo alle 8.45 di martedì 2 giugno. Due ore più tardi, alle 10.45, da Vello partirà la «Family Run» da 7 chilometri, mentre la «Mini Run», festa dedicata ai più piccoli, andrà in scena alla vigilia, lunedì 1° giuno alle 17.30 nel cuore di Pisogne.
I numeri
Un grande successo per la seconda edizione dell’evento: il tetto massimo di 1500 pettorali per i competitivi della mezza maratona e di 500 per la «Family Run» è stato raggiunto con largo anticipo rispetto al 2025. La quota rosa tocca il 35%, mentre è significativo il 50% di partecipanti provenienti da fuori dalla provincia di Brescia. Gli stranieri arrivano al 5%, provenienti da Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Bielorussia e Filippine.
Svelate anche le due maglie realizzate dallo sponsor tecnico Mizuno: una bianca e una azzurra, chiaro omaggio cromatico alle sfumature del lago d’Iseo. Gialla, invece, quella destinata ai partecipanti alla «Family Run».
La medaglia da collezione
La medaglia per chi arriverà al traguardo sarà invece la prima metà di un’opera celebrativa collezionabile: è stata progettata per incastrarsi in modo perfetto con la medaglia della «Haitian LakeRun», in programma sulle sponde del Sebino il 20 settembre. I due riconoscimenti, uniti come in un puzzle geometrico, andranno a comporre una grande ed unica medaglia che rappresenterà il lago di Iseo ed il legame indissolubile con il territorio.
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