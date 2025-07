«E ho in mente te»: l’Atalanta apre la campagna abbonamenti 2025/26

«E ho in mente te» è il «claim» scelto dall’Atalanta per la campagna abbonamenti 2025/26. La novità per la prossima stagione è che saranno 20 e non più 19 le gare comprese. Non solo le 19 partite casalinghe della Serie A, dunque, ma anche quella degli ottavi di finale Coppa Italia.

Non solo: a partire da questa stagione gli abbonati in modalità digitale, con caricamento dell’abbonamento su Dea Card, in caso di impossibilità a partecipare alla partita potranno mettere in vendita il proprio posto per alcune delle gare incluse nell’abbonamento, con modalità e procedure che verranno dettagliate in seguito.

Le fasi

La campagna abbonamenti si divide in due momenti : prelazione e vendita libera. Nel primo caso la prelazione è esercitabile da tutti gli abbonati 2024/25 sia con Dea Card sia con abbonamento tradizionale (ex voucher, ovvero abbonamenti svincolati dalla Dea Card): sarà possibile abbonarsi, sia sul proprio posto che in altri settori/posti eventualmente disponibili, dalle 10 di oggi alle 19 del 10 luglio. La vendita libera sarà invece aperta alle 10 del 12 luglio, e fino alle 19 del 20 luglio.

I prezzi

I prezzi vanno dai 270 (parterre Rinascimento) ai 1.350 euro (tribuna d’Onore) nella fase di prelazione, e dai 340 ai 1.690 in vendita libera.