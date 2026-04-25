È la giornata decisiva per la Tav Treviglio. In palio il pass diretto per i playoff a Legnano

Dopo la bella e insperata - perché i bassaioli erano in schieramento largamente rimaneggiata - affermazione casalinga contro la capolista, la Tav Treviglio è attesa dalla trasferta contro Legnano, un derby tradizionale contro una squadra ancora in corsa per i primi sei posti essendo staccata di appena due punti. In caso di vittoria la compagine allenata da Villa sarà sicuramente quinta (è la sua posizione attuale a braccetto con la Fabo Montecatini, che però riposerà nell’ultimo turno), in caso di sconfitta ci sarebbe da guardare la classifica avulsa e forse anche il quoziente canestri.