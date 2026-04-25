È la giornata decisiva per la Tav Treviglio.
In palio il pass diretto per i playoff a Legnano
BASKET B NAZIONALE. Domenica 26 aprile alle 18: è la giornata campale per la Tav Treviglio che si gioca a Legnano la qualificazione diretta ai playoff del Campionato di B Nazionale: se vince passa, se perde c’è da vedere.
Dopo la bella e insperata - perché i bassaioli erano in schieramento largamente rimaneggiata - affermazione casalinga contro la capolista, la Tav Treviglio è attesa dalla trasferta contro Legnano, un derby tradizionale contro una squadra ancora in corsa per i primi sei posti essendo staccata di appena due punti. In caso di vittoria la compagine allenata da Villa sarà sicuramente quinta (è la sua posizione attuale a braccetto con la Fabo Montecatini, che però riposerà nell’ultimo turno), in caso di sconfitta ci sarebbe da guardare la classifica avulsa e forse anche il quoziente canestri.
Trevigliesi ancora rimaneggiati
All’andata vinse la Tav Treviglio (85-79) che anche stavolta avrà diverse defezioni. Secondo le ultime informazioni il play Rubbini potrebbe in extremis essere valutato per una convocazione, sono sempre indisponibili Galassi e Rossi, mentre sia Taflaj, sia Sandi Marcius (fascite plantare) questa settimana non si sono allenati in gruppo. Ci sarà, come sempre a Legnano, il tifo biancoverde della grandi occasioni con molti tifosi al seguito e il pullman organizzato dai Rangers.
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