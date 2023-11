È l’atalantino Scalvini il Golden Boy della Serie A

Il Golden Boy per l’anno solare 2023 è Jude Bellingham, fuoriclasse inglese del Real Madrid: il verdetto è stato ufficializzato venerdì 17 novembre, anche se era ampiamente prevedibile. Come era sicuro (anche se è stato ufficializzato anche questo solo nella giornata di venerdì 17) il fatto che il Best italian Golden Boy (filone del premio riservato all’Italia e alla Serie A) sarebbe andato a Giorgio Scalvini. La certezza del riconoscimento, per il difensore dell’Atalanta che compirà 20 anni il prossimo 11 dicembre, era arrivata nel momento dell’ultima scrematura della lista europea (sono presi in considerazione i migliori Under 21 militanti nelle massime serie continentali), che l’aveva lasciato come unico giocatore italiano (oltre che del campionato di Serie A) ancora in corsa. Una soddisfazione per l’Atalanta, che vede il suo gioiello ricevere un riconoscimento che negli anni scorsi era stato vinto da Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali e Fabio Miretti, oltre che da un altro nerazzurro, Roberto Piccoli (in un 2021 diviso tra Spezia e Atalanta). Scalvini riceverà il riconoscimento il 4 dicembre prossimo.

Tra i big d’Europa

Bellingham ha vinto davanti a Jamal Musiala del Bayern e Xavi Simons del Lipsia (al Psv fino all’estate): quarto Antonio Silva del Benfica, quinto Alejandro Balde del Barcellona. La classifica finale è compilata in base all’Index calcolato su parametri numerici: è «trasparente» Gavi, che sarebbe quarto ma non entra in classifica in quanto trionfatore 2022. Scalvini è nono del rating, quindi ottavo in classifica con 82,3 punti (Bellingham ne ha 99,9): precede Rasmus Højlund, suo compagno fino a qualche mese fa.Anche la posizione di Højlund è in parte nerazzurra, visto che il ranking è basato sulle partite giocate tra il novembre 2022 (partendo dal Mondiale) e il 2 ottobre 2023.

Qui Zingonia