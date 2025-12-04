Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

È ufficiale: Italia-Irlanda si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo 2026

SEMIFINALE PLAYOFF. La strada della Nazionale verso i Mondiali americani passa dalla nostra città. La Federcalcio ha ufficializzato che la semifinale dei playoff per i Mondiali fra Italia e Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena.

L’Italia tornerà a giocare allo stadio di Bergamo dopo il 5-0 all’Estonia del 5 settembre scorso
L’Italia tornerà a giocare allo stadio di Bergamo dopo il 5-0 all’Estonia del 5 settembre scorso
(Foto di Afb)

Sei mesi dopo il debutto da ct di Gennaro Gattuso (Italia-Estonia 5-0 del 5 settembre scorso), Bergamo tornerà a ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei playoff mondiali che giovedì 26 marzo 2026 (ore 20,45) vedrà gli azzurri opposti all’Irlanda del Nord. Una decisione nota ormai da qualche settimana e che è stata ufficializzata dalla Federcalcio nella mattinata di giovedì 4 dicembre.

In palio la finale per andare i Mondiali

Dopo il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Norvegia, la strada dell’Italia verso i Mondiali americani (dall’11 giugno al 19 luglio fra Usa, Canada e Messico) passo infatti dai playoff. Il 26 marzo semifinale secca allo stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, in caso di vittoria gli azzurri si giocheranno la qualificazione alla fase finale (da cui mancano dal 2014) nella sfida da giocare sul campo della vincente della sfida fra Galles e Bosnia.

A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020). Sono 11 invece i precedenti con l’Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli azzurri ai playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Evento sportivo
Gennaro Gattuso
Federcalcio