È ufficiale: Kamaldeen Sulemana è un giocatore dell’Atalanta

Kamaldeen Sulemana è un giocatore dell’Atalanta . Da qualche giorno il suo approdo all’Atalanta era già sicuro, ma da mercoledì 2 luglio è ufficiale: la società nerazzurra ha infatti annunciato l’arrivo dal Southampton del 23enne attaccante ghanese . Sulemana arriva in nerazzurro per una cifra vicina ai 21 milioni bonus compresi.

«Acquisito a titolo definitivo»

«Atalanta BC - si legge nel comunicato - è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Southampton Fc il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ghanese Kamaldeen Sulemana, 23enne ghanese che nella sua ancora giovane carriera annovera 44 presenze (con 3 gol e 2 assist) in Premier League, 34 presenze (con 5 reti e 2 assist) in Ligue 1, 25 presenze (con 3 assist) nella Championship inglese, 42 presenze (con 14 gol e 5 assist) nella Superliga danese, nonché 4 presenze (con 2 assist) nella Uefa Europa League e 6 presenze (con 1 gol) nella Uefa Conference League. Il neo acquisto nerazzurro, che può essere impiegato come esterno offensivo ma anche come seconda punta o trequartista, è anche un nazionale ghanese» . «La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro - si legge sempre nel comunicato - rivolgono un caloroso benvenuto a Kamaldeen, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra».