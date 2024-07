Ederson con i compagni a Zingonia. E anche Zaniolo è tornato in gruppo

Due belle notizie. La prima è che Ederson, di scena fino a luglio in Coppa America con la maglia del Brasile, è tornato al lavoro a Zingonia. E la seconda riguarda Nicolò Zaniolo: l’attaccante, che non ha partecipato alla trasferta olandese ed è rimasto a lavorare al Centro Bortolotti seguendo un piano individuale sul campo, martedì 30 è tornato finalmente in gruppo unendosi ai compagni. Quindi un solo giocatore nerazzurro è fermo ai box: Scalvini. L’Atalanta mercoledì 31 svolgerà una doppia seduta, sempre a Zingonia e a porte chiuse.