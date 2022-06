Enduro, la Valli Revival riaccende la magia degli anni d’oro

Scocca l’ora della Valli Revival numero 16, un tuffo nel glorioso passato di quella che una volta si chiamava regolarità ed è poi diventato l’enduro. Una disciplina motociclistica che a Bergamo ha avuto per anni la propria culla, con fior di campioni e una gara, la Valli appunto, famosa in tutto il mondo. Un clima magico che il Moto club scuderia Fulvio Norelli fa rivivere in questi giorni con operazioni preliminari, partenza, arrivo e premiazioni al campo della Fara, in Città Alta, e un percorso di 140 chilometri lungo le strade e i sentieri delle nostre valli fino a Rigosa e al Monte Poieto, teatro delle due discriminanti in un circuito di circa 30 km da ripetere due volte. In lizza 264 conduttori, tutti over 40, provenienti da mezza Italia e da altre 7 nazioni (Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio e, uno, anche dall’Australia), in sella a mezzi costruiti tra il 1976 e il 1986, suddivisi in vari gruppi a seconda dell’anno di costruzione e della cilindrata. Al via anche fior di campioni come Alessandro Franco Gritti, 75 anni, uomo simbolo dell’enduro bergamasco dei tempi eroici; Pietro Caccia, classe 1952, suo compagno di squadra in tante gare; l’attesissimo fuoriclasse francese Stéphane Peterhansel, due volte campione del mondo di enduro e 32 volte al via del Rally Dakar con 14 affermazioni all’attivo (6 in moto e 8 in auto). Avrà al suo fianco la moglie Andrea, in gara nel gruppo femminile e, a giudicare da come ha stravinto nell’ottobre scorso al Fim Vintage all’Isola d’Elba, probabile dominatrice della categoria. E ancora, l’altro campione francese Cyril Esquirol, grande esperto di gare estreme tanto che è l’unico ad aver vinto ben 4 edizioni della Gilles Lalay Classic.