Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025
Europei di corsa campestre, Bergamo sogna con Parolini e Zenoni in Portogallo
ATLETICA. Domenica 14 dicembre a Lagoa Stefano e Marta inseguono la gloria nella staffetta mista. In gara anche Luigi Turrin, Matteo Bardea, Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) e Olivia Alessandrini (Bg 59 Oriocenter).
Cinque jolly e mezzo, due assi, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni. Un sogno: sfrecciare agli Europei di corsa campestre a Lagoa, in Portogallo, in programma domenica 14 dicembre (dalle 12,30 su Rai Sport).
Parolini e Zenoni saranno la metà bergamasca della staffetta mista (5960 metri complessivi) completata da Gaia Sabbatini e Pietro Arese e candidata a una medaglia, al pari di Nadia Battocletti nella gara senior femminile, e di Yohannes Chiappinelli che punta all’exploit nel maschile. «Proveremo a difendere il titolo sino all’ultimo centimetro, esserci in questa veste è speciale», ha commentato Sebastiano, frazionista centrale, già vice campione italiano di cross su distanza corta e reduce da una stagione monumentale.
A completare la spedizione orobica il trio targato Atletica Valle Brembana, con Luigi Turrin (juniores maschile), Matteo Bardea (U23) e Martina Ghisalberti (U20), tutti all’esordio nella kermesse continentale. Un pezzo d’orgoglio bergamasco correrà con Olivia Alessandrini, «americana» dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, anche lei di scena nell’U20 femminile.
