Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Europei di corsa campestre, Bergamo sogna con Parolini e Zenoni in Portogallo

ATLETICA. Domenica 14 dicembre a Lagoa Stefano e Marta inseguono la gloria nella staffetta mista. In gara anche Luigi Turrin, Matteo Bardea, Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) e Olivia Alessandrini (Bg 59 Oriocenter).

Grana/Fidal
(Foto di Stefano Parolini e Marta Zenoni (da sinistra) campioni europei di corsa campestre 2024 ad Antalya nella staffetta con Sintayehu Vissa e Pietro Arese)

Cinque jolly e mezzo, due assi, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni. Un sogno: sfrecciare agli Europei di corsa campestre a Lagoa, in Portogallo, in programma domenica 14 dicembre (dalle 12,30 su Rai Sport).

Parolini e Zenoni saranno la metà bergamasca della staffetta mista (5960 metri complessivi) completata da Gaia Sabbatini e Pietro Arese e candidata a una medaglia, al pari di Nadia Battocletti nella gara senior femminile, e di Yohannes Chiappinelli che punta all’exploit nel maschile. «Proveremo a difendere il titolo sino all’ultimo centimetro, esserci in questa veste è speciale», ha commentato Sebastiano, frazionista centrale, già vice campione italiano di cross su distanza corta e reduce da una stagione monumentale.

A completare la spedizione orobica il trio targato Atletica Valle Brembana, con Luigi Turrin (juniores maschile), Matteo Bardea (U23) e Martina Ghisalberti (U20), tutti all’esordio nella kermesse continentale. Un pezzo d’orgoglio bergamasco correrà con Olivia Alessandrini, «americana» dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, anche lei di scena nell’U20 femminile.

Bergamo
Sport
atletica leggera
Sebastiano Parolini
Marta Zenoni
Gaia Sabbatini
Pietro Arese