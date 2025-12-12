Europei di corsa campestre, Bergamo sogna con Parolini e Zenoni in Portogallo

Parolini e Zenoni saranno la metà bergamasca della staffetta mista (5960 metri complessivi) completata da Gaia Sabbatini e Pietro Arese e candidata a una medaglia, al pari di Nadia Battocletti nella gara senior femminile, e di Yohannes Chiappinelli che punta all’exploit nel maschile. «Proveremo a difendere il titolo sino all’ultimo centimetro, esserci in questa veste è speciale», ha commentato Sebastiano, frazionista centrale, già vice campione italiano di cross su distanza corta e reduce da una stagione monumentale.