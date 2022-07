Europei Juniores, Casalini è d’argento nel sincro dalla piattaforma: sfiorato l’oro

Francesco Casalini sale di nuovo sul podio agli Europei Juniores di tuffi a Otopeni (Romania) , ma stavolta c’è un pizzico di rammarico. Dopo la medaglia d’oro conquistata nel Team Event, martedì 19 luglio il 17enne talento della Bergamo Tuffi si mette al collo l’argento nel sincro dalla piattaforma in coppia con Tommaso Zanella , alle spalle della Gran Bretagna e davanti all’Ucraina. Per i due azzurrini l’argento brilla di rammarico dopo aver iniziato la gara col piede giusto e aver condotto a lungo il testa a testa con gli inglesi. Fatale per l’oro un’imperfezione nel quinto e ultimo salto che ha fatto scivolare Casalini e Zanella sul secondo gradino del podio, a meno di tre punti dai vincitori.