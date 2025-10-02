Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

Europei, l’Italia di Lorenzo Milesi è seconda per soli 7 secondi: oro alla Francia

CICLISMO. Gli azzurri, fra cui il corridore di San Pellegrino, sono d’argento nella staffetta mista di Drome-Ardéche. Una caduta ferma la squadra juniores.

Il podio della staffetta mista: sulla sinistra la squadra azzurra, con il bergamasco Lorenzo Milesi primo in piedi da sinistra
Il podio della staffetta mista: sulla sinistra la squadra azzurra, con il bergamasco Lorenzo Milesi primo in piedi da sinistra
(Foto di Fci)

Una medaglia d’oro persa per 7” (con il bergamasco Lorenzo Milesi in squadra) e una mancata a causa di una caduta. Questo il bilancio delle Nazionali azzurre nella staffetta mista che il 2 ottobre ha chiuso il capitolo delle cronometro ai Campionati europei di ciclismo a Drome-Ardéche, in Francia.

Élite: Svizzera terza

I due titoli in palio sono andati alla Francia (élite) e alla Norvegia (juniores). Nell’élite è stata lotta a due fra gli azzurri - Filippo Ganna, Lorenzo Milesi di San Pellegrino Terme, Marco Frigo, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini - e la Francia. Nel testa a testa sono stati decisivi gli ultimi mille metri: alla fine l’hanno spuntata i transalpini per soli 7”. Bronzo alla Svizzera.

Juniores: oro alla Norvegia

Una caduta ha causato invece la débâcle del sestetto juniores, proprio nel momento in cui il suo tempo era vicino a quello della Norvegia. Gli azzurri hanno preso il via con il bergamasco di Stezzano, Ruben Ferrari, Riccardo Ferrari, Davide Frigo, Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Linda Sanarini. La speranza di entrare in zona medaglie è naufragata su un cavalcavia in cui sono finite a terra Sanarini e Rossignoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ruben Ferrari
Sport
Ciclismo
Lorenzo Milesi