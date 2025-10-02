Sport / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025
Europei, l’Italia di Lorenzo Milesi è seconda per soli 7 secondi: oro alla Francia
CICLISMO. Gli azzurri, fra cui il corridore di San Pellegrino, sono d’argento nella staffetta mista di Drome-Ardéche. Una caduta ferma la squadra juniores.
Una medaglia d’oro persa per 7” (con il bergamasco Lorenzo Milesi in squadra) e una mancata a causa di una caduta. Questo il bilancio delle Nazionali azzurre nella staffetta mista che il 2 ottobre ha chiuso il capitolo delle cronometro ai Campionati europei di ciclismo a Drome-Ardéche, in Francia.
Élite: Svizzera terza
I due titoli in palio sono andati alla Francia (élite) e alla Norvegia (juniores). Nell’élite è stata lotta a due fra gli azzurri - Filippo Ganna, Lorenzo Milesi di San Pellegrino Terme, Marco Frigo, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini - e la Francia. Nel testa a testa sono stati decisivi gli ultimi mille metri: alla fine l’hanno spuntata i transalpini per soli 7”. Bronzo alla Svizzera.
Juniores: oro alla Norvegia
Una caduta ha causato invece la débâcle del sestetto juniores, proprio nel momento in cui il suo tempo era vicino a quello della Norvegia. Gli azzurri hanno preso il via con il bergamasco di Stezzano, Ruben Ferrari, Riccardo Ferrari, Davide Frigo, Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Linda Sanarini. La speranza di entrare in zona medaglie è naufragata su un cavalcavia in cui sono finite a terra Sanarini e Rossignoli.
