Europei, l’Italia di Lorenzo Milesi è seconda per soli 7 secondi: oro alla Francia

Élite: Svizzera terza

I due titoli in palio sono andati alla Francia (élite) e alla Norvegia (juniores). Nell’élite è stata lotta a due fra gli azzurri - Filippo Ganna, Lorenzo Milesi di San Pellegrino Terme, Marco Frigo, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini - e la Francia. Nel testa a testa sono stati decisivi gli ultimi mille metri: alla fine l’hanno spuntata i transalpini per soli 7”. Bronzo alla Svizzera.

Juniores: oro alla Norvegia

Una caduta ha causato invece la débâcle del sestetto juniores, proprio nel momento in cui il suo tempo era vicino a quello della Norvegia. Gli azzurri hanno preso il via con il bergamasco di Stezzano, Ruben Ferrari, Riccardo Ferrari, Davide Frigo, Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Linda Sanarini. La speranza di entrare in zona medaglie è naufragata su un cavalcavia in cui sono finite a terra Sanarini e Rossignoli.