Europei, Monaco amara per Ihemeje e Fofana

Era accompagnata da grandi speranze la prestazione di Emmanuel Ihemeje, 24enne di origini nigeriane cresciuto nell’Estrada di Caravaggio, nel salto triplo ai Campionati europei di atletica a Monaco di Baviera. E le premesse c’erano tutte: seconda misura delle qualificazioni (e primo dei «terrestri», alle spalle dell’inarrivabile portoghese Pichardo) con 17metri e 20 centimetri, primato personale a ribadire una condizione eccellente mostrata solo poche settimane fa ai Mondiali di Eugene (Usa) chiusi al quinto posto. Invece, nulla: con un modesto 16,55 Ihemeje è rimasto fuori dai migliori otto che si sono giocati l’oro. Anzi, l’argento, alle spalle del già citato Pichardo che non ha fallito l’appuntamento con l’ennesimo trionfo saltando 17,50. Argento che è andato, ed è un grande risultato, all’azzurro Della Valle (17,04: ben 15 centimetri in meno della misura ottenuta da Ihemeje nelle qualificazioni...), bronzo al francese Pontvianne, che ha beffato nell’ideale volata per l’ultimo gradino del podio l’altro italiano Bocchi. Ihemeje, per le statistiche, è stato classificato al 9° posto.