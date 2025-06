Europei per nazioni, Bergamo da record: cinque orobici in azzurro a Madrid

Cinquina storica, con la speranza di far saltare il banco. Agli Europei per nazioni di atletica, al via giovedì 26 giugno a Madrid, Bergamo cala cinque assi, come mai prima nelle nove edizioni dell’ex Coppa Europa. In Spagna in azzurro cercano un lampo Marta Zenoni, Alessia Pavese, Roberto Rigali, Sebastiano Parolini e Gaia Colli.