Europei di paraciclismo: oro a Cortini, bronzo al bergamasco Testa

Nuova impresa di Mirko Testa che dopo l’oro mondiale (vinto venerdì 11 agosto a Glasgow), conquista anche il bronzo ai Campionati europei di Rotterdam . Domenica 20 agosto il 26enne di Grassobbio ha infatti chiuso al terzo posto la gara in linea di handbike della categoria MH3, tradizionalmente più affollata e competitiva, che ha visto un altro trionfo azzurro con l’ oro per Davide Cortini , che in volata brucia il tedesco Merklein.

Come già ai Mondiali, l’Italia ha fatto gioco di squadra. E se a Glasgow su un percorso più impegnativo gli azzurri hanno lavorato per portare al titolo Testa, in Olanda su un tracciato più pianeggiante la squadra ha lavorato per Cortini, ma ciò non ha impedito al bergamasco di salire comunque sul podio. Il dominio azzurro si concretizza anche nel quarto posto di Martino Pini e il quinto di Federico Mestroni.