Europei di pattinaggio in Estonia: Conti e Macii secondi nel «corto»

Al termine del programma «corto», come ampiamente nelle previsioni, il primo posto è occupato dal duo tedesco formato da Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin (71,59): sono in pole per la corona continentale. Subito dietro a loro, come detto, Sara Conti e Niccolò Macii, bravi nel segmento sulle note della «Carmen» valutato 68,52 (35,27 di elementi tecnici e 33,25 di components): peccato, per la 24enne di Zanica e per il poliziotto milanese, uno step out nel salto lanciato.