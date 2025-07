Europei a squadre: l’Italia (con Zenoni e Colli) concede il bis e trionfa a Madrid

Festa a Madrid: per la seconda volta nella sua storia l’Italia trionfa agli Europei a squadre , la massima competizione continentale per nazioni. Gli azzurri si confermano campioni a due anni dalla vittoria di Chorzow, grazie a una splendida prestazione collettiva. Decisiva l’ultima giornata di gare allo stadio Vallehermoso: domenica 29 giugno con le vittorie di Leonardo Fabbri nel peso (21,68) e Larissa Iapichino nel lungo (6,92), e il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 (20”18).

Zenoni, punti pesanti nei 1.500

Marta Zenoni (in divisa azzurra) in azione nei 1.500 a Madrid

(Foto di Grana/Fidal)

E alla vittoria azzurra hanno contributo anche le due atlete di casa nostra della spedizione: nei 1.500 Marta Zenoni ha portato punti pesanti terminando al sesto posto in 4’10”23 una gara molto tattica vinta dalla francese Agathe Guillemot (4’08”72), sempre protagonista nei finali convulsi, davanti alla portoghese Afonso (4’09”01) e alla britannica Revee Walcott-Nolan (4’09”16). La 26enne bergamasca è infatti rimasta in scia alla polacca Klaudia Kazimierska (quarta in 4’09”70) e ha staccato la tedesca Majtie Kolberg (11ª in 4’11”41), ovvero le portacolori delle nazioni in lotta per il podio.