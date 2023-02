Europei su pista, Fidanza solo quinta nello scratch. Ma sogna la finale a squadre

Due biglietti per le medaglie e una delusione per il ciclismo di casa nostra agli Europei su pista a Grenchen (Svizzera). Mercoledì 8 febbraio Martina Fidanza, campionessa del mondo in carica nello scratch, ha chiuso solo al quinto posto , sorpresa dalla Maria Martins e dalla spagnola Larriarte Arteaga, oro e argento davanti alla polacca Pikulik (bronzo). «Ho provato a tenere insieme il gruppo, ma non ho trovato collaborazione», ha commentato Martina che mercoledì ha perso anche la nonna materna e potrebbe abbandonare gli Europei.