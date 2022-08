Europei su strada e pista a Monaco, Bergamo si gioca sei assi

Bergamo è pronta a calare sei assi agli Europei di ciclismo, su strada e pista, in programma da giovedì 11 a domenica 21 agosto a Monaco di Baviera . Sono infatti sei, compresa la bergamasca d’adozione Elisa Balsamo, 24 anni, da tempo residente a Sarnico , i corridori orobici convocati per la rassegna continentale in Germania. Nel gruppo di casa nostra, con Balsamo, l e sorelle Arianna (27 anni) e Martina Fidanza (22) di Brembate Sopra, Mattia Cattaneo (31) di Alzano, Davide Plebani (26) di Sarnico, e Stefano Moro (25) di Fontanella. Con loro saranno in gara anche «pezzi» doc di due team bergamaschi, Miriam Vece e Ilaria Sanguineti della Valcar, e Davide Boscaro e Daniele Napolitano della Colpack.