Europei Under 23, Gualdi a un soffio dalla medaglia di bronzo

La penultima giornata degli Europei in Francia vedeva in sella le donne élite e gli uomini Under 23. non hanno portato medaglie. È andato vicinissimo al bronzo l’orobico Simone Gualdi, 20 anni, di Cazzano Sant’Andrea: gli è toccata la medaglia legno, ma questo non offusca per nulla la prova di spessore. Con il ligure Mark Lorenzo Finn non al meglio, e alla fine decimo, Gualdi ha avuto via libera per tentare l’impresa, ma La marcia in più l’ha avuta il belga Jarno Widar, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e di due tappe al Tour de l’Avenir, che ha preso l’iniziativa a poco dall’arrivo con il francese Maxime Decomble. Il belga ha concluso con 14” di vantaggio. Il bronzo se lo sono giocato, a 46”, gli immediati inseguitori: l’ha spuntata lo spagnolo Hector Alvarez superando il nostro Gualdi.