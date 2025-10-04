Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 04 Ottobre 2025

Europei Under 23, Gualdi a un soffio dalla medaglia di bronzo

CICLISMO. Il bergamasco perde la volata per il terzo posto e chiude quarto la prova vinta dal belga Widar. La gara dei professionisti chiuderà la manifestazione.

La volata per il terzo posto nella prova Under 23 tra Hector Alvarez e Simone Gualdi (a sinistra)
La volata per il terzo posto nella prova Under 23 tra Hector Alvarez e Simone Gualdi (a sinistra)
(Foto di SprintCyclingAgency)

La penultima giornata degli Europei in Francia vedeva in sella le donne élite e gli uomini Under 23. non hanno portato medaglie. È andato vicinissimo al bronzo l’orobico Simone Gualdi, 20 anni, di Cazzano Sant’Andrea: gli è toccata la medaglia legno, ma questo non offusca per nulla la prova di spessore. Con il ligure Mark Lorenzo Finn non al meglio, e alla fine decimo, Gualdi ha avuto via libera per tentare l’impresa, ma La marcia in più l’ha avuta il belga Jarno Widar, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e di due tappe al Tour de l’Avenir, che ha preso l’iniziativa a poco dall’arrivo con il francese Maxime Decomble. Il belga ha concluso con 14” di vantaggio. Il bronzo se lo sono giocato, a 46”, gli immediati inseguitori: l’ha spuntata lo spagnolo Hector Alvarez superando il nostro Gualdi.

Élite femminile: 24ª Persico

La gara femminile ha registrato il dominio della «orange» Demi Vollering: sul podio con lei, ma distanziate al traguardo, la polacca Kasia Niewiadoma e la connazionale Anna Van Der Breggen. Decima Elisa Longo Borghini, 24° posto a 7’39” per l’orobica Silvia Persico.

Domenica 5 ottobre gli Europei si concluderanno con la prova in linea dei professionisti.

