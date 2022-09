Exploit della Bg 59, super bronzo agli Italiani di società Allievi

Gli Allievi brillano di bronzo, le Allieve chiudono decime . È il risultato della trasferta dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter a Rieti, per le finali-scudetto dei Campionati di società di categoria. Terzi a sorpresa, dopo la prima giornata, nella seconda giornata i ragazzi giallorossi hanno resistito ai tentativi di rimonta della concorrenza, chiudendo a quota 140 punti la classifica capeggiata dalle Fiamme Gialle Simoni (166). Sul piano individuale spiccano Giovanni Cremaschini e Rocco Martinelli , il primo a segno nei 2000 siepi (6’17”43) e terzo sui 3000 metri (9’09”18), il secondo bronzo nel salto in lungo e argento nel triplo (ottimo 14,14, +1,4 m/s). Sul podio anche Michele Arrigoni (secondo nei 110 ostacoli, in 15”04) e Yuri Licini (terzo nel peso, con 13,54).