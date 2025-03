Fari puntati su Cuadrado alla ripresa. Si spera possa recuperare per la sfida con l’Inter

Martedì 11 alla ripresa degli allenamenti (seduta pomeridiana) l’osservato speciale in casa nerazzurra sarà Juan Cuadrado. L’esterno nerazzurro è stato sostituito alla fine del primo tempo del match contro la sua ex squadra e la prima diagnosi parla di un risentimento muscolare al flessore e naturalmente la speranza è che non sia un infortunio preoccupante. Le sue condizioni saranno controllate martedì e può darsi che non ci sia bisogno di esami. In caso non ci siano lesioni, Cuadrado potrebbe già recuperare per il superscontro con l’Inter capolista, a +3 sui bergamaschi (secondo è il Napoli a -1 dalla vetta), match in programma domenica 16 marzo (ore 20,45) al Gewiss Stadium.