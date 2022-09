Farioli sbarca nel Motomondiale: correrà in Moto3 con il Ktm Tech3 Racing

Bergamo torna al centro del Motomondiale. Filippo Farioli, 17enne di Albano Sant’Alessandro, ha firmato con il Red Bull Ktm Tech3 Racing: nel 2023 correrà per l’intera stagione iridata in Moto3 . Filippo raccoglie l’eredità di Andrea Locatelli, 25 anni di Selvino, che ha corso in Moto3 dal 2013 al 2016, centrando due podi, e in Moto2 con l’Italtrans Racing Team di Calcinate dal 2017 al 2019 prima di passare alla Supersport e alla Superbike.