Faulkner campionessa olimpica di ciclismo su strada, Balsamo e Persico nelle retrovie

Krister Faulkner, 31enne di Homer, Alaska, che vive e si allena a Girona, in Spagna, si è laureata campionessa olimpica nella prova di ciclismo su strada femminile. La statunitense, dopo aver ripreso in una rimonta a due con la belga Lotte Kopecky le fuggitive Marianne Vos, olandese, e Blanka Vas, ungherese, si è resa protagonista di un irresistibile contropiede che a due chilometri dall’arrivo ha lasciato di sasso le altre tre del quartetto, incapaci di imbastire una reazione. L’americana, laureata ad Harvard, in poco tempo accumula un significativo vantaggio e taglia il traguardo sotto la Tour Eiffel in solitaria. Dopo 58 secondi la volata a tre per le altre due posizioni del podio, andate a Vos e Kopecky, con Vas quarta.