Domenica 07 Settembre 2025
Fidanza, ritorno in pista col sorriso: è bronzo agli Europei derny in Germania
CICLISMO. Domenica 7 settembre a Erfurt la 30enne sorella maggiore di Martina ha chiuso al terzo posto con Christian Dagnoni nella specialità con la motocicletta a pedali. «Decisione in extremis dopo la prova a Montichiari»
Arianna Fidanza è tornata in pista e brilla di bronzo. Agli Europei Derny (dal nome della speciale motocicletta a pedali usata dall’allenatore-pilota del ciclista che ne sfrutta la scia) a Erfurt (Germania) la 30enne sorella maggiore di Martina ha chiuso al terzo posto con Christian Dagnoni alle spalle delle tedesche Lena Charlotte Rainer (oro) e Messane Brautigam (argento).
Per Arianna un exploit inatteso dopo la lussazione alla spalla destra rimediata dopo una caduta in una gara in linea in Francia. «La telefonata di Christian (Dagnoni, fratello del presidente federale, ndr) mi ha convinto a provare sulla pista di Montichiari e la prova non è andata male. Così abbiamo deciso di provare». Detto, fatto e podio.
