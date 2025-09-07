Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Fidanza, ritorno in pista col sorriso: è bronzo agli Europei derny in Germania

CICLISMO. Domenica 7 settembre a Erfurt la 30enne sorella maggiore di Martina ha chiuso al terzo posto con Christian Dagnoni nella specialità con la motocicletta a pedali. «Decisione in extremis dopo la prova a Montichiari»

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Arianna Fidanza, a destra, con Christian Dagnoni sul podio degli Europei Derny a Erfurt, in Germania. La 30enne di Brembate Sopra, sorella maggiore di Martina, ha chiuso al terzo posto alle spalle delle tedesche Lena Charlotte Rainer (oro, al centro) e Messane Brautigam (argento, a sinistra)
Arianna Fidanza, a destra, con Christian Dagnoni sul podio degli Europei Derny a Erfurt, in Germania. La 30enne di Brembate Sopra, sorella maggiore di Martina, ha chiuso al terzo posto alle spalle delle tedesche Lena Charlotte Rainer (oro, al centro) e Messane Brautigam (argento, a sinistra)
(Foto di Uec)

Arianna Fidanza è tornata in pista e brilla di bronzo. Agli Europei Derny (dal nome della speciale motocicletta a pedali usata dall’allenatore-pilota del ciclista che ne sfrutta la scia) a Erfurt (Germania) la 30enne sorella maggiore di Martina ha chiuso al terzo posto con Christian Dagnoni alle spalle delle tedesche Lena Charlotte Rainer (oro) e Messane Brautigam (argento).

Per Arianna un exploit inatteso dopo la lussazione alla spalla destra rimediata dopo una caduta in una gara in linea in Francia. «La telefonata di Christian (Dagnoni, fratello del presidente federale, ndr) mi ha convinto a provare sulla pista di Montichiari e la prova non è andata male. Così abbiamo deciso di provare». Detto, fatto e podio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Ciclismo
Arianna Fidanza