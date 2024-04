Fondo bergamasco d’oro: Bellini prima in Coppa Italia, Poli tricolore nella 50 km

Grandi soddisfazioni per il fondo bergamasco a Pragelato nelle gare conclusive dei Campionati italiani e della Coppa Italia. Nella 50 km mass start in alternato Fabrizio Poli, bresciano lanciato da Sc Schilpario e UnderUp Ski Team di Parre, ha vinto il titolo italiano assoluto precedendo il fiemmese Ivan Mariani, argento, e il cuneese Lorenzo Romano, bronzo. Un risultato che ha consentito al 24enne di Vezza d’Oglio di concludere la Coppa Italia al terzo posto, stesso risultato del finanziere di Clusone Davide Negroni fra gli Under 20, mentre Mauro Balmetti (ossolano dell’Under Up) è secondo fra gli Under 23.